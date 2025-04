Papa Francisco registra melhora em infecção pulmonar, anuncia Vaticano

O papa Francisco, convalescente no Vaticano após mais de cinco semanas hospitalizado com pneumonia bilateral, passou por uma radiografia do tórax que mostrou "uma leve melhora em sua infecção pulmonar", anunciou a Santa Sé nesta terça-feira, 1º.

O pontífice, de 88 anos, também passou por novos exames de sangue, que apresentaram resultados "normais", informou o serviço de imprensa do Vaticano.