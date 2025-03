Renascer 2025: saúde do papa Francisco une orações de fiéis em retiro

Orações pela saúde do papa Francisco marcaram a edição de 2025 do Renascer, tradicional retiro de Carnaval da comunidade Comunidade Católica Shalom em Fortaleza. O segundo dia do evento, esta segunda-feira, 3, foi permeado de momentos de silêncio, preces e celebração eucarística dedicados à melhora do pontífice, internado por problemas respiratórios.

Realizado de forma gratuita no ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, o Renascer teve início no domingo de Carnaval, 2 de março. Apesar do dia dedicado ao papa, a figura de Francisco está sendo rememorada durante toda a extensão do evento.