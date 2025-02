Papa Francisco: biografia, sacerdócio e curiosidades do sumo pontífice

Conheça a trajetória do sacerdote católico Jorge Mario Bergoglio, antes de servir como o papa Francisco, além de fatos curiosos sobre a sua vida

Antes de sua ascensão como o santo padre da Igreja Católica Apostólica Romana, Bergoglio iniciou o noviciado da Companhia de Jesus em 1958. A decisão o transformaria, décadas depois, no primeiro papa jesuíta na história da Igreja.

Aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio coleciona muitas façanhas: de uma infância como filho de imigrantes italianos em Buenos Aires ao cargo de arcebispo na mesma cidade em que cresceu. Mas, para o resto do mundo, o argentino talvez seja mais conhecido em outro chamado, e sob alcunha diferente: Papa Francisco.

Conheça a trajetória do papa Francisco e os destaques de sua vida no sacerdócio.

Papa Francisco: nascimento e vocação

Quando Jorge Mario Bergoglio nasceu, em 17 de dezembro de 1936, já compartilhava algumas conexões com o papado. Séculos antes, a data marcou o início do pontificado de Caio, o 28º a ocupar a posição de máxima liderança na Igreja Católica, no ano de 283.

O retorno ao dia 17 de dezembro aconteceria mais uma vez antes de Bergoglio, datando a morte do papa Gregório VIII, no século XII.