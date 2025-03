Papa Francisco recebe alta; saiba estado de saúde e recomendações médicas

Em sua primeira aparição desde 9 de fevereiro, o santo padre agradeceu emocionado o apoio dos fiéis , demonstrando otimismo com a recuperação. Ainda não há confirmação sobre sua participação nas celebrações da Páscoa, dada a delicadeza do quadro de saúde.

O sumo pontífice seguirá com tratamentos específicos e repouso no Vaticano, afastado das tradicionais audiências e celebrações públicas.

De acordo com a equipe médica, trata-se de uma alta “protegida”, o que significa que a recuperação exigirá fisioterapia respiratória e motora, além de suporte diário com oxigênio e acompanhamento médico contínuo.

Conforme a sala de imprensa da Santa Sé, após um quadro clínico complexo, nas últimas duas semanas, a condição do papa tem se mantido estável. Os médicos recomendam a continuidade do tratamento farmacológico, além de um período de repouso e convalescença de pelo menos dois meses.

Conforme o jornal italiano Il Messaggero, a cama de madeira no quarto do sacerdote foi temporariamente substituída por uma cama hospitalar, ou algo semelhante.

As rotinas dos trabalhadores no Vaticano também foram reforçadas, com o objetivo de tornar os ambientes comunitários o mais assépticos possível, mesmo que Francisco provavelmente não os utilize, pelo menos no curto prazo.

Ainda segundo o noticiário local, novos equipamentos médicos foram adquiridos para a continuidade do tratamento de Francisco. O sumo pontífice ficará no segundo andar da residência de Santa Marta. (Colaborou Marcela Tosi)