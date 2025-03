Papa perguntava "há três ou quatro dias" quando poderia voltar ao Vaticano

A saúde do sumo pontífice melhorou o suficiente para voltar para casa, embora tenha que enfrentar uma recuperação de pelo menos dois meses

O papa Francisco retornou ao Vaticano neste domingo, 23. Após mais de cinco semanas hospitalizado com pneumonia bilateral, o jesuíta ficou na sacada por dois minutos do Hospital Gemelli e cumprimentou e agradeceu seus fiéis reunidos em frente à unidade de saúde em Roma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Convalescença de pelo menos dois meses

A equipe médica anunciou a alta do sumo pontífice do Hospital Gemelli de Roma no sábado, mas explicou que Francico terá que passar por “uma longa convalescença” de “pelo menos dois meses”.