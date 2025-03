Francisco será o último papa? Entenda profecia de São Malaquias

Além dos aspectos burocráticos do processo, as “profecias” de São Malaquias também são motivos de atenção. Elas descrevem os 112 últimos papas da Igreja Católica e o papa Francisco se encaixa na centésima décima segunda posição .

O processo de escolha dos papas tem sido motivo de curiosidade desde o lançamento de Conclave, filme vencedor do Oscar que aborda o processo de escolha do novo sumo pontífice .

As “profecias de Malaquias” se tornaram de conhecimento público em 1595, quando o monge beneditino Arnoldo de Wyon as inseriu no seu opúsculo “Lignum Vitae, ornamentum et decus Ecclesiae” (“Lenho da Vida, ornamento e glória da Igreja”).

Além disso, como outras previsões do futuro, as frases permitem mais de uma interpretação.

Para o padre Paulo Ricardo, os títulos dos papas até o ano de 1590 “cabem perfeitamente” com o pontífice eleito. No entanto, a partir deste ano, “os intérpretes procuram forçar a barra para encaixar a profecia”, explica o sacerdote na websérie “A Resposta Católica”, em 2013.