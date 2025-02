Papa Francisco tem mensagens de fé e gratidão; veja frases

O papa Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma , desde 14 de fevereiro, para tratar uma pneumonia bilateral. Popular entre os fieis, o pontífice tem sido acompanhado de perto em todos esses anos em que está à frente da Igreja Católica.

Relembre frases do papa Francisco.

O papa também costuma falar diretamente aos jovens, grupo com quem teve diversos eventos desde que assumiu o cargo.

Recém-eleito papa, Francisco veio ao Brasil em julho de 2013 para participar da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Durante a cerimônia de recepção no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, o papa afirmou que Deus quis que ele retornasse à América Latina em uma primeira viagem internacional.

Naquele mesmo ano, Francisco participou de uma audiência com jovens onde afirmou: “a alegria deve estar sempre presente, porque vocês sabem, os cristãos com cara de funeral não funcionam, não são cristãos, se você é um cristão você terá alegria”. Para ele, a Igreja também é jovem.

Na Conferência Juvenil da União Europeia de 2022, ele encorajou os jovens a serem “criativos e críticos” com a frase: “Fazei ouvir a vossa voz. Se não vos ouvirem, gritar e ainda mais forte” .

5. "O princípio do ‘salve-se quem puder’ traduz-se rapidamente no ‘todos contra todos’, e isso será pior que uma pandemia."

Na encíclica "fratelli tutti" - carta do papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social -, o santo padre comentou sobre a situação pandêmica que o mundo estava vivendo em 2020. O documento foi inspirado no Grande Imã Ahmad Al-Tayyeb, da mesquita de al-Azhar, em Cairo, no Egito.



6. “O perigo maior não está nas coisas, nas realidades materiais, nas organizações, mas no modo como as pessoas se servem delas.”

Na mesma carta, o papa também refletiu sobre a influência das instituições na realidade das pessoas.