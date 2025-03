Como está a saúde do papa Francisco hoje, 6? Saiba atualizações

Sala de imprensa do Vaticano divulgou boletim matutino nesta quinta-feira, 6 de março, sobre a saúde do sumo pontífice. Veja o que se sabe

O boletim do Vaticano da manhã desta quinta-feira, 6, informou que "a noite passou tranquilamente" para o papa Francisco , internado em Roma por uma pneumonia bilateral .

Na última quarta-feira, 5, iniciou-se o período da Quaresma Período de quarenta dias que antecede a Páscoa. na Igreja Católica, e o papa não pôde participar das celebrações . Saiba mais sobre o estado de saúde do sumo pontífice.

Durante a tarde da Quarta-feira de Cinzas, a Santa Sé informou que “o Santo Padre participou do rito da bênção das Cinzas, que lhe foram impostas pelo celebrante, e, em seguida, recebeu a Eucaristia”.

O comunicado também informa que Francisco segue colaborando com os tratamentos e mantém um bom senso de humor, destacando a ausência de crises nos últimos dias.

Na manhã de ontem, 5, a Santa Sé informou que as condições de saúde de Francisco são estáveis. O papa fez uso de ventilação mecânica não invasiva, técnica retomada após os dois episódios de insuficiência respiratória no último domingo, 2.

Francisco está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Agostino Gemelli, acometido por pneumonia bilateral. Já são 20 dias de hospitalização.

O diagnóstico aponta “infecção polimicrobiana” no trato respiratório. A condição ocorre quando mais de um tipo de microrganismo infecta o corpo simultaneamente, o que demandou mudanças em seu tratamento.

Francisco já teve problemas de saúde respiratórios anteriormente, o que torna o quadro mais delicado. Uma tomografia torácica à qual o santo padre foi submetido dias após a internação mostrou o aparecimento da pneumonia.



Pela complexidade do quadro, o prognóstico do santo padre segue reservado — ou seja, conforme a equipe médica, ainda não é possível prever as chances de recuperação.