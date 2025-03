Papa Francisco 'descansou bem' durante a noite' mas perderá o início da Quaresma

No boletim médico divulgado na terça-feira à noite, a Santa Sé destacou que o estado de Francisco era "estável" e que "não teve episódios de insuficiência respiratória, nem broncoespasmo", como aconteceu na segunda-feira.

O prognóstico do pontífice, no entanto, continua "reservado" e os médicos decidiram que ele deveria usar uma máscara de oxigênio durante a noite.

No 20º dia de internação no hospital Gemelli de Roma, o líder da Igreja Católica não participará nas celebrações da Quarta-feira de Cinzas que dão início à Quaresma, o período de 40 dias que precede a Páscoa.

O papa costuma presidir a missa deste dia, na qual os fiéis recebem uma cruz de cinzas na fronte. As cinzas tradicionalmente procedem da queima das palmas do Domingo de Ramos das celebrações da Páscoa do ano anterior.