Papa Francisco, ausente do Angelus, agradece fiéis por suas orações

O papa Francisco, hospitalizado há 17 dias com pneumonia bilateral, agradeceu a todos os fiéis do mundo pelas orações, que o fazem se sentir "apoiado", em sua mensagem do Angelus divulgada pelo Vaticano neste domingo (2).

"Gostaria de agradecer suas orações [...]: sinto seu carinho e sua proximidade e, neste momento particular, sinto-me 'carregado' e apoiado pelo povo de Deus", escreveu o pontífice argentino de 88 anos.