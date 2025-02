Gemelli, hospital dos pontífices, conhecido como 'Vaticano III'

João Paulo II, que liderou a Igreja Católica de 1978 até sua morte em 2005, foi internado nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias. Este é o maior estabelecimento de Roma.

E foi ele que, brincando, disse em uma ocasião que a Praça de São Pedro era o "Vaticano I", a residência papal de verão de Castel Gandolfo o "Vaticano II" e o Gemelli o número três.

As repetidas e prolongadas estadias de João Paulo II no Gemelli levaram o Vaticano a criar um apartamento no último andar do estabelecimento, ao qual se tem acesso por um corredor vigiado por policiais italianos e do Vaticano.