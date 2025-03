Hospitalização do papa leva cenário de incerteza para o Vaticano

Do amanhecer até o anoitecer, turistas e peregrinos participam na procissão perpétua de visitantes diante da basílica de São Pedro. Mas o tempo parece suspenso no Vaticano sem o papa Francisco, cuja hospitalização leva incerteza para a Igreja Católica. "Zona cinzenta", "hesitação": nas últimas três semanas, o menor Estado do mundo entrou em uma situação delicada de incerteza na qual cada funcionário tenta prosseguir com suas atividades sem saber o que enfrentará no dia seguinte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora À primeira vista, nada parece anormal. Os visitantes caminham pela avenida da Reconciliação, perto dos fiéis que cantam atrás de um crucifixo pelo Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja.

Mas a alguns metros de distância, jornalistas fazem entradas ao vivo em diversas emissoras de televisão em múltiplas línguas. "É por causa do papa?", pergunta uma criança de mãos dadas com o pai. O pontífice argentino de 88 anos, normalmente hiperativo, não aparece em público desde 14 de fevereiro, quando foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, por uma pneumonia bilateral. A janela do palácio apostólico, da qual o papa recita o Angelus a cada semana, permanece fechada há três domingos, o que não havia acontecido desde sua eleição em 2013.

Os dias no Vaticano transcorrem ao ritmo dos boletins médicos que informam pela manhã e à noite sobre o estado de saúde do jesuíta argentino. Na sala de imprensa, os correspondentes da Santa Sé trocaram a sutileza do direito canônico por termos médicos, que incluem palavras como "broncoespasmos" e "oxigenoterapia". - "Montanha-russa" -

No interior da cidade-Estado, a vida avança em duas velocidades. Os departamentos vinculados às atividades do papa foram os primeiros afetados. "Estamos em serviço mínimo", explica à AFP o cabo Eliah Cinotti, porta-voz da Guarda Suíça, responsável pela segurança papal. "Os serviços extraordinários (missas, audiências, recepções de embaixadores e serviços de Estado) estão em queda livre. É um período de latência, que lembra o fim da covid, quando tudo voltava lentamente", acrescenta.

Na Cúria, a administração central da Santa Sé, que coordena as atividades da Igreja em todo o planeta, os temas seguem seu curso. Embora o retrato de Francisco esteja pendurado nas paredes, os dicastérios (ministérios) trabalham com grande autonomia. Mas as recentes crises respiratórias do papa, que prossegue com prognóstico "reservado", dificultam as projeções a médio prazo. "Há uma desaceleração por não sabermos o que o amanhã nos reserva. Vivemos dia a dia, não tiramos férias", afirma uma fonte vaticana que pediu anonimato.