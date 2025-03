Como está a saúde do papa Francisco? Veja atualizações

O papa Francisco já está no seu 18° dia internado para tratar uma pneumonia bilateral. O boletim divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Vaticano , informa que "o papa dormiu bem a noite toda". O líder segue em observação no Hospital Gemelli de Roma .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O prognóstico do Sumo Pontífice segue reservado, por conta da evolução imprevisível e do quadro complexo do padre.