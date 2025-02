Papa Francisco esteve no Brasil há 12 anos; lembre visita

O Todo Mundo no Rio , responsável por trazer Madonna e Lady Gaga à Copacabana e anunciado por Eduardo Paes como evento anual no Rio de Janeiro , já conseguiu reunir 1,6 milhão de brasileiros para um único show. Número expressivo, não é? Mas você sabia que o papa Francisco já reuniu mais que o dobro de pessoas em um único dia?

“Deus quis que minha primeira viagem fosse ao Brasil”, foi o que afirmou em cerimônia de recepção no Palácio da Guanabara, na tarde do dia 22 de julho daquele ano.

A JMJ só iniciou no terceiro dia de Francisco no Brasil. Antes, o padre ainda conseguiu passar em Aparecida do Norte e celebrar uma missa para cerca de 200 mil pessoas.

O santo padre veio ao Brasil para participar da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o tema "Ide e fazei discípulos de todos os povos!" (cf. Mt 28:19). A primeira vez em que a reunião foi realizada em um país de língua portuguesa foi considerada o maior evento da história do Rio de Janeiro .

Francisco ainda recebeu as chaves da cidade pelas mãos de Eduardo Paes, em um evento no Palácio Municipal, e visitou a Favela da Varginha, em Manguinhos.

No mesmo dia, visitou o Hospital São Francisco de Assis da Providência de Deus, no Rio de Janeiro. Na instituição de saúde , o sumo pontífice inaugurou uma ala específica para tratamento de dependentes químicos e fez um discurso contra a legalização das drogas.

No quarto dia do papa no Brasil, ele participou da Via Sacra junto a 1,5 milhão de pessoas em Copacabana, fazendo um discurso metade em português, metade em espanhol e mencionando os 242 jovens falecidos no incêndio da boate Kiss, em janeiro daquele ano.

No quinto dia, o santo padre celebrou uma missa a religiosos na Catedral Metropolitana e fez um discurso no Teatro Municipal sobre o futuro da Igreja e a necessidade de diálogo com as novas gerações.

Foi no dia 28 de julho, o último dia de JMJ, que o papa Francisco celebrou a Missa de Envio, com estimativa de 3,5 milhões de pessoas reunidas na praia de Copacabana.