Saúde do papa: Francisco tem histórico de problemas pulmonares

Em março de 2023, foi hospitalizado por três noites devido a uma bronquite, tratada com antibióticos. Uma nova crise da doença o levou a cancelar uma visita a Dubai em dezembro do mesmo ano.

Em julho de 2021, ele foi internado para uma cirurgia programada no cólon, realizada com sucesso. Dez dias depois, recebeu alta e retornou ao Vaticano.

No início de 2022, o pontífice revelou aos fiéis que não poderia cumprimentá-los ao fim de uma audiência devido a uma inflamação no ligamento do joelho direito. Em abril, as dores se intensificaram, obrigando-o a cancelar compromissos. Em junho, pelo mesmo motivo, desmarcou uma viagem a países africanos e passou a usar cadeira de rodas com mais frequência.

Em junho, passou mais nove dias hospitalizado para realizar uma cirurgia abdominal, a segunda em dois anos.

O início de 2024 foi marcado por novos problemas de saúde. Em setembro, ele realizou sua viagem mais longa, visitando Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor Leste e Cingapura. Durante todo o percurso, utilizou regularmente uma cadeira de rodas devido a dores nos joelhos e nas costas.