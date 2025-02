Com papa internado, camerlengo governa Vaticano; conheça Kevin Joseph Farrell

Diante da internação do papa Francisco , iniciada em 14 de fevereiro devido a uma infecção polimicrobiana bilateral nos pulmões, surgiu o questionamento: quem é o responsável por comandar a Igreja Católica na ausência do sumo pontífice?

O camerlengo e seu respectivo vice (que assume as funções caso ele esteja impossibilitado) são nomeados pelo próprio sumo pontífice. O cardeal na função é responsável pelas decisões na ausência do líder religioso.

A palavra camerlengo vem do latim medieval camarlingus, que, em tradução livre, significa “ funcionário da câmara do soberano ” — algo equivalente a um camareiro dos governantes medievais.

Historicamente, o camerlengo é responsável por gerir os assuntos cotidianos e financeiros do Vaticano em um período de ausência do pontífice. Ele tem funções administrativas.

Esse tempo, também conhecido como Sede Vacante (do latim sedes vacans, trono vazio), no direito canônico da Igreja Católica Romana, corresponde ao período em que a Sé episcopal de uma igreja particular está sem ocupante.

Além das responsabilidades na ausência do papa, o camerlengo cuida de assuntos como a organização do funeral do pontífice e a condução do conclave para a escolha de um sucessor, em caso de morte ou abdicação.

Remoção do Anel do Pescador

Ademais, é responsabilidade do camerlengo a determinação formal da morte do papa e a remoção do "anel do pescador" (símbolo oficial do papa) do seu dedo. Ele o corta com uma tesoura na presença dos demais cardeais e destrói o selo do atual papa com um martelo de prata.

