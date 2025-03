Retiro em Fortaleza promove dia de orações ao papa Francisco nesta segunda, dia 3

Papa Francisco segue estável e coopera com tratamento; confira últimos prognósticos reservados / Crédito: Vatican Media / Divulgação

As orações pela recuperação do papa Francisco são a razão do encontro de fiéis promovido nesta segunda-feira, 3, no retiro de Carnaval Renascer 2025, da Comunidade católica Shalom. A programação é gratuita, aberta ao público, e tem início às 9 horas, no ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres. A missa será realizada às 18 horas.

O Dia de Oração conta com momentos de adoração, silêncio e celebração eucarística. A programação inicia com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de preces espontâneas pelo Papa Francisco. Também serão realizados o silêncio contemplativo e a bênção com o Santíssimo Sacramento.