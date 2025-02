Papa Francisco tem crise respiratória 'isolada' e recebe ventilação mecânica

Segundo o Vaticano, quadro respiratório piorou após episódio de vômito com aspiração. Ainda conforme o boletim, o papa esteve sempre vigilante e orientado e colaborou com as manobras terapêuticas

O papa Francisco apresentou piora do quadro respiratório, após vômito com aspiração. O pontífice foi submetido a broncoaspiração e recebeu ventilação mecânica não invasiva.

Leia o boletim médico desta sexta-feira, 28:

O Santo Padre, no início da tarde de hoje, após uma manhã passada alternando fisioterapia respiratória e oração na capela, apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório.

O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas.

Ele permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas.