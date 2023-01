Representante do papa Francisco visita comunidade Católica Shalom no Ceará

Representante do papa Francisco, o cardeal Kevin Farrell estará presente no Ceará para o Encontro Geral da Obra 2023, promovido pela Comunidade Católica Shalom. O evento acontece no próximo sábado, dia 21, às 16 horas, na Diaconia Geral, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O evento terá o mesmo tema da Jornada Mundial da Juventude 2023: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”. Para os católicos, a passagem bíblica expressa o desejo de viver a jornada missionária junto com a Virgem Maria.



A programação do evento conta com a Santa Missa, apresentação artística, testemunhos de diferentes frentes de evangelização, show com a Banda Missionário Shalom e a palavra do cardeal Kevin Farrell à Comunidade.

Conforme a Assistente Apostólica da Comunidade Shalom, Gabriella Dias, o cardeal veio ao Brasil para um Seminário de Bispos. Atendendo ao convite da Comunidade, o religioso estendeu a viagem até Fortaleza para conhecer a sede da Comunidade Shalom e visitar algumas casas de evangelização, incluindo o Shalom da Paz e a Diaconia.

"Nós teremos a alegria de acolhê-lo em nossa casa para ouvi-lo mais. Já temos acompanhado suas orientações, e agora o teremos em visita à Comunidade Shalom em particular. Para nós, será um momento de grande enriquecimento, de alegria e de ouvir a voz de Deus, a voz da Igreja, por meio do Cardeal que a representa", afirma Gabriella.

Quando: 21 de janeiro de 2022

Horário: 16 horas

Onde: Diaconia Geral Shalom, CE-040, Km 16 - Lot. Novo Aquiraz-CE

