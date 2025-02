Hospitalização do papa atiça os boatos de uma eventual renúncia

Ele poderia renunciar? As dúvidas sobre a possibilidade de o papa permanecer no cargo aumentaram nesta sexta-feira (21), uma semana após sua hospitalização por pneumonia, com poucos detalhes sobre sua saúde ou quanto tempo ele permanecerá no hospital.

Dos aposentos do papa no 10º andar do hospital Gemelli, onde o jesuíta de 88 anos foi internado em 14 de fevereiro, as informações estão chegando. A Santa Sé diz que ele voltou a trabalhar.