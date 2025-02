Conclave: quais bispos brasileiros podem votar para a escolha de um papa?

Quem pertence a esse grupo passa a ser parte do Conselho do Pontífice e da administração do Vaticano. Leonardo e Paulo receberam o título com outros 18 religiosos de diversos países do mundo, enquanto Jaime recebeu com outros 20.

Conclave: ENTENDA processo de eleição do papa retratado no filme

Conclave: quem são os brasileiros aptos a votar?

Além dos nomeados mais recentemente, outros quatro podem votar para a escolha de um novo papa, em um eventual Conclave. Saiba quem são: