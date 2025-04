Sete cardeais brasileiros estão aptos a votar no Conclave que escolherá novo papa

Após morte de Francisco, Igreja Católica iniciará em até 20 dias o processo de escolha do próximo pontífice. Cardeais com menos de 80 anos podem participar da votação

A morte do papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira, 21, deu início ao período preparatório para o Conclave, processo que escolherá o novo líder da Igreja Católica.

De acordo com o Vaticano, a eleição deve começar em até 20 dias após o falecimento do pontífice, reunindo cardeais de diferentes países com menos de 80 anos de idade, conforme estabelecido pelas normas canônicas.