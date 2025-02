Arquidiocese de Fortaleza atende a pedido da CNBB e se une a oração pelo Papa Francisco

Com pneumonia bilateral, o Papa Francisco apresentou uma "leve melhora" no sétimo dia de hospitalização

A Arquidiocese de Fortaleza, localizada no Centro da Capital, acatou o pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e se uniu em oração pela saúde do Papa Francisco. O convite foi feito aos fiéis nesta sexta-feira, 21, nas redes sociais.

“Que, pela intercessão de Nossa Senhora, ele seja fortalecido e restaurado. A oração foi feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em sintonia com toda a Igreja. A fé e a esperança nos conduzem neste momento de oração e confiança na providência divina. Saúde, @franciscus”, escreveu a Arquidiocese em publicação recente.