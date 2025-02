Missa pelo papa reúne centenas de pessoas em praça da Argentina

"Aqui na praça se vê a vida mais crua, sem maquiagem. Você vê tudo o que as consequências do tráfico de drogas e pessoas às vezes significam", acrescentou o arcebispo à AFP.

A estudante de psicologia Marcela Jiménez, 31, ressaltou que "esta era a praça onde ele mais denunciava a exclusão, discriminação e injustiça social, que se vê muito neste bairro".

Emocionada, a missionária Mariana Martinez, 49, disse à AFP: "Francisco foi o primeiro sacerdote com que cruzei no metrô. Sempre gostei de vê-lo próximo, com as pessoas. Por isso é meu mentor. Ver tudo isso deve ser para ele um grande afago no coração."

Participaram da missa organizações sociais e de combate ao tráfico de pessoas, e bombeiros voluntários, entre outros.