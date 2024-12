Brasil se solidariza com vítimas de acidente aéreo na Coreia do Sul

Explosão de avião deixa 179 mortos em aeroporto da Coreia do Sul; acidente teria sido causado por falha no trem de pouso / Crédito: JUNG YEON-JE / AFP

O governo brasileiro publicou uma nota, por meio do Ministério das Relações Exteriores, manifestando “profundo pesar” pelas 179 vítimas de acidente aéreo no domingo, 29, na Coreia do Sul. Uma aeronave vinda da capital da Tailândia, Bangkok, colidiu com um muro e pegou fogo, após uma tentativa de pouso forçado, em Muan, a 290 quilômetros de Seul, a capital sul-coreana.