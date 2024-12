Explosão de avião na Coreia do Sul teria sido causada por falha no trem de pouso

Avião explode ao se chocar com muro de aeroporto na Coreia do Sul / Crédito: Agência Yonhap

O acidente envolvendo um Boeing 737-800 no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, que deixou 179 mortos durante a manhã deste domingo, 29, (sábado à noite no horário de Brasília) teria sido causado por uma falha no trem de pouso. A principal hipótese levantada até o momento é de que o equipamento tenha colidido com pássaros durante a aterrissagem e não concluído o movimento de acionamento. Essa interrupção teria feito com que o avião derrapasse pela pista de pouso até colidir com um muro de concreto e explodir. Dois tripulantes foram resgatados com vida. As informações são da agência de notícias sul coreana Yonhap.

Segundo informações da imprensa local, uma torre de controle do aeroporto teria alertado sobre uma colisão com pássaros seis minutos antes da explosão. No minuto seguinte, o piloto da aeronave emitiu um sinal de "Mayday", utilizado para situações críticas na avião. Todo o efetivo policial de Muan foi encaminhado para o local do acidente. O presidente em exercício, Choi Sang-mok, também se dirigiu até o local para orientar as autoridades regionais, bem como ofereceu toda ajuda governamental para as famílias dos mortos. Os principais secretários do governo se reuniram com o gabinete presidencial logo após a tragédia e mantiveram um sistema de emergência pelas próximas 24 horas para respostas rápidas ao acidente. As formas de investigação a serem adotadas também foram discutidas no encontro.