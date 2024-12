O que causou o acidente aéreo mais mortal da história da Coreia do Sul?

O pouso de emergência do voo 2216 da Jeju Air foi considerado muito habilidoso, segundo especialistas, mas todas, exceto duas das 181 pessoas a bordo, morreram quando o Boeing 737-800 colidiu contra um muro no domingo e explodiu em chamas. Enquanto os investigadores sul-coreanos buscam as causas da pior catástrofe aérea da história do país, a AFP analisa o que pode ter dado errado.

A torre de controle do aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, alertou o voo, vindo de Bangcoc, sobre um possível impacto com aves enquanto se preparava para pousar. Minutos depois, o piloto emitiu uma mensagem de socorro antes de tentar um pouso de emergência, sem o trem de pouso acionado, conforme um vídeo. As colisões com aves podem causar danos significativos nos motores e danificar sistemas críticos, incluindo a inutilização do trem de pouso, afirmou à AFP o ex-piloto Kim Kwang-il.

O "pouso de barriga" é um procedimento de emergência desenvolvido para esse cenário, e os aviões são projetados para suportá-lo, explicou Kim, também professor de Ciências Aeronáuticas na Universidade Coreana de Silla. “Neste caso particular, o piloto executou o pouso de barriga excepcionalmente bem”, garantiu, dizendo que o avião entrou “como um cisne pousando graciosamente em um lago, ligeiramente inclinado para trás para um pouso suave”. - O que deu errado? -

O vídeo mostra como o avião colidiu contra um muro e explodiu em chamas. Apenas duas pessoas sobreviveram, ambas membros da tripulação resgatadas da cauda. Kim disse estar “bastante chateado” ao ver a colisão com o muro, afirmando que não deveria haver estruturas sólidas na área para permitir pousos de emergência. “A maioria dos passageiros morreu devido a essa obstrução, o que é devastador”, declarou.

“Embora o impacto com a ave, ou ‘caso fortuito’, tenha sido a principal causa do acidente e inevitável, a presença dessa estrutura transformou isso em uma tragédia”, disse, pois sem ela o avião poderia ter derrapado até parar com segurança. - O que era esse muro? - O vice-ministro de Aviação Civil, Joo Jong-wan, explicou que o muro era um localizador, que é um "tipo de ajuda à navegação".