Avião explode na Coreia do Sul: passageiro avisou conhecidos sobre colisão com pássaros

Avião explode ao se chocar com muro de aeroporto na Coreia do Sul

Um passageiro do Boeing 737-800, que explodiu durante a manhã deste domingo, 29, (sábado à noite no horário de Brasília), avisou a um conhecido que o avião teria colidido com pássaros durante o pouso. A informação foi publicada pela agência de notícias local News1, que também confirmou a morte de 179 pessoas entre as 181 que estavam a bordo da aeronave. Conforme a mensagem divulgada, o passageiro alerta que havia pássaros presos à asa do avião e que a aeronave não conseguiria concluir o pouso. Em determinado momento da conversa ele chega a questionar "Devo apenas fazer um testamento?"

Os passageiros do avião não foram os únicos a perceberem o choque com os animais. uma torre de controle do aeroporto teria alertado sobre uma colisão com pássaros seis minutos antes da explosão. No minuto seguinte, o piloto da aeronave emitiu um sinal de "Mayday", utilizado para situações críticas na avião.

As autoridades ainda não concluíram de forma oficial a investigação sobre a causa do acidente. Entretanto, informações preliminares indicam que a tragédia pode ter sido causada por uma falha no trem de pouso da aeronave, que não funcionou durante a aterrissagem.

Informações preliminares apontam que o choque com os pássaros teria interrompido o acionamento do trem de pouso, fazendo com que o avião derrapasse na pista até colidir com um muro de concreto.