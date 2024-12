Avião explode na Coreia do Sul: quem eram os passageiros a bordo?

Fazendo o trajeto de Bangkok a Muan, o Boeing 737-800 da Jeju Air transportava 181 pessoas entre três e 78 anos de idade na manhã deste domingo, 29 (sábado à noite no horário de Brasília), quando explodiu após bater em um muro de concreto no destino final. O acidente vitimou 179 homens e mulheres . Entre os passageiros estavam famílias em viagem de Natal, pesquisadores, estudantes, servidores públicos e executivos.

Oito ex-funcionários públicos, bem como membros atuais do escritório do condado de Hwasun, que comemoravam a aposentadoria dos colegas também não sobreviveram à explosão. A aeronave ainda contava com pesquisadores a trabalho, executivas recém promovidas e um estudante que comemorava a formatura no ensino médio, bem como o irmão mais novo dele.

Além destes, 17 membros de uma cooperativa agrícola e 21 familiares que viajaram para o exterior após terminar um ano de colheita. Todos morreram no acidente, que teve como sobreviventes apenas dois tripulantes.

Passageiro avisou conhecidos sobre colisão com pássaros

Ainda de acordo com a agência sul coreana, um passageiro do Boeing 737-800 avisou a conhecidos que o avião teria colidido com pássaros durante a aterrissagem.