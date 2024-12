"Quando acordei, eu já tinha sido resgatado", diz sobrevivente à explosão de avião na Coreia do Sul

Explosão de avião deixa 179 mortos em aeroporto da Coreia do Sul; acidente teria sido causado por falha no trem de pouso / Crédito: JUNG YEON-JE / AFP

Um homem de sobrenome Lee, 30, foi um dos dois únicos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 179 pessoas em Muan, cidade da Coreia do Sul, na manhã deste domingo, 29, (sábado a noite no horário de Brasília). Segundo informações divulgadas pela agência de notícias local Yonhap, os médicos que atenderam o comissário de bordo da aeronave afirmam que ele já se comunica bem e segue em tratamento. "Quando acordei, eu já tinha sido resgatado", teria dito Lee em primeiro contato com os profissionais ao chegar no hospital. O diretor do Hospital da Universidade Feminina Ewha, na capital Seul, Ju Woong, afirmou que o paciente não tem nenhum indício de perda de memória ou risco de morte.

Mesmo estável, Lee foi diagnosticado com múltiplas fraturas e seguirá em tratamento na unidade de terapia intensiva do hospital. Os cuidados se devem à possibilidade de sequelas no acidentado, como paralisia total. A outra sobrevivente da explosão, também comissária de bordo e de sobrenome Koo, 25, foi levada para o Centro Médico Asan, no leste de Seul. Segundo os médicos, o quadro dela é estável, com ferimentos no tornozelo e na cabeça. De acordo com a Yonhap, a equipe hospitalar se recusou a fornecer mais informações sobre o quadro da jovem.