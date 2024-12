Acidente com avião na Coreia do Sul é o mais letal da história do país, diz agência

Avião explode ao se chocar com muro de aeroporto na Coreia do Sul / Crédito: Agência Yonhap

A explosão de um avião no aeroporto de Muan, que deixou 179 mortos durante a manhã deste domingo, 29 (sábado à noite no horário de Brasília), é o acidente aéreo mais letal já registrado em solo sul coreano, de acordo com a agência de notícias local Yonhap. Das 181 pessoas que embarcaram na aeronave, apenas dois tripulantes sobreviveram. O acidente tem sido tratado como uma das maiores tragédias da história do país pelo governo vigente da Coreia do Sul. O presidente em exercício, Choi Sang-mok, declarou luto nacional de sete dias, a começar deste domingo.



Ainda de acordo com a agência Yonhap, a explosão do Boeing 737-800 também é a terceiro acidente aéreo mais letal da história envolvendo uma empresa sul coreana. À frente dela estão apenas a queda de uma aeronave da Korean Air em Guam no ano de 1997, que registrou 225 óbitos, e o abate de um um voo da mesma empresa que invadiu o território aéreo russo em 1983, no qual todas as 269 pessoas a bordo morreram. Das 181 pessoas a bordo, 82 eram homens e 93 eram mulheres. As idades variam de 3 a 78 anos. Muitos tinham entre 40 e 60 anos. Um necrotério temporário foi montado dentro do aeroporto de Muan para depositar os corpos.

Os dois tripulantes regatados com vida foram levados para hospitais diferentes na região de Makpo e devem ser encaminhados para a capital Seul. Eles não tiveram ferimentos letais.