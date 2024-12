Avião pega fogo no Canadá, horas após desastre na Coreia do Sul

Aeronave da companhia PAL Airlines pegou fogo em aterrissagem no aeroporto de Halifax. Caso aconteceu horas após acidente com avião na Coreia do Sul

Um avião pegou fogo após derrapar durante aterrissagem no aeroporto internacional Halifax Stanfield, localizado na província da Nova Escócia, no leste do Canadá. O acidente aconteceu por volta das 23h30min deste sábado, 28, no horário de Brasília.

Ao todo, 73 passageiros e a tripulação estavam na aeronave, mas ninguém ficou ferido. O caso aconteceu apenas duas horas depois de outro acidente envolvendo uma aeronave na Coreia do Sul, que deixou 179 mortos.