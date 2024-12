Papai Noel espera pela neve em um Ártico cada vez mais quente

Nesta altura do ano, a cidade de Rovaniemi, na Lapónia finlandesa – comercializada pelas autoridades do turismo desde a década de 1980 como a "verdadeira" casa do Pai Natal – deveria ser branca e bonita / Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Falta menos de um mês para o Natal e Papai Noel está finalizando os preparativos para o grande dia, mas o aquecimento global e a falta de neve em sua cidade natal no Ártico o deixam preocupado. Durante uma recente visita a Rovaniemi, na Lapônia finlandesa, considerada pelas autoridades do país desde a década de 1980 como a "verdadeira" cidade natal do Papai Noel, chovia muito e o termômetro marcava 2ºC.

LEIA TAMBÉM | Siga o Papai Noel: Google reúne atividades interativas; veja como jogar



Sentado em uma poltrona onde recebe os visitantes, o Papai Noel estava, no entanto, de bom humor e garantiu à AFP que a falta de neve não o impediria de decolar de seu trenó na véspera de Natal para entregar presentes a todas as crianças do mundo. "Minhas renas podem voar, então não há problema", disse o velhinho de longa barba branca e roupa vermelha, enquanto descansava as pernas após um longo dia de encontros com crianças e adultos entusiasmados. "Mas podemos ver que a mudança climática é real. Está afetando as renas e está afetando a vida aqui no Ártico", acrescentou ele, inquieto.

De acordo com os cientistas, o Ártico registra um aquecimento quase quatro vezes maior do que outras partes do mundo devido às mudanças climáticas. Turistas visitam a Aldeia do Papai Noel, perto de Rovaniemi, na Lapônia Finlandesa. Faltando um mês para o Natal, o clima quente e a falta de neve em sua cidade natal no Ártico preocupam Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP Após um verão historicamente quente, a cidade de Utsjoki, na Lapônia, registrou um recorde de 11,1°C em novembro.