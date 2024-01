Vida de Papai Noel: a emoção de um simples abraço

Com um sorriso cativante e um olhar expressivo, Pedro Carlos Braga Neto, de 76 anos de idade, se emociona ao falar sobre as alegrias e os momentos mais marcantes que já viveu vestido de Papai Noel.

Braga diz que faz questão de tirar uma foto com todas as crianças que passam perto da grande decoração natalina e do sofá vermelho, expostos no Shopping Parangaba. Quando ele percebe que os pequenos estão envergonhados, os encoraja e os chama para perto de si.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quarta reportagem do especial do O POVO, agora é a vez do ex-atleta e campeão cearense de basquete compartilhar um pouco de sua trajetória e falar como é a vida de Papai Noel.