Vida de Papai Noel: um ‘Babbo Natale’ aos jovens e poliglotas

Vida de Noel: Conheça um Papai Noel que encanta universitários em shopping de Fortaleza Crédito: Penélope Menezes/O POVO

É ao lado de uma loja de brinquedos e cercados pela decoração externa em dourado, vermelho e verde, que esperamos a chegada do nosso Papai Noel. Enquanto o bom velhinho não reclama seu espaço, jovens e idosas se alternam no sofá carmesim, tirando fotos. “Ele sai conversando com todo mundo (no intervalo)”, explica a promotora do projeto Árvore do Bem, Bárbara Cristina, 27. Como uma verdadeira assistente de Papai Noel (e perfeitamente vestida para a ocasião), Bárbara está posicionada entre duas árvores de Natal decoradas por desejos de crianças, que devem ser realizados pelos transeuntes do shopping no bairro Benfica, em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em um adereço de papel, demanda-se uma boneca, com indicação da marca preferida; outro quer patins e adiciona o número para o par. Após observar as demandas infantis, somos avisados sobre a figura em vermelho que se aproxima.

Vida de Papai Noel: lá vem o bom velhinho… Um ventilador pequeno refresca Roberto Albano Coelho, 59, ao se posicionar para contar a sua história no sofá vermelho. Como um famoso que retorna à porta de seu hotel, ele já encontra três jovens em uniforme escolar, pedindo uma foto com o Papai Noel (valeu até selfie!). A sua jornada para se tornar o bom velhinho com a barba branca começou ainda na adolescência, ao redor dos 18 anos. “Eu ia nos shoppings, via os Papais Noéis, e dizia: ‘Meu Deus, um dia quero ser Papai Noel’. Eu tinha aquela ânsia, aquele desejo”, relata. O sonho virou realidade graças ao primo, responsável por uma agência de eventos. “Ele disse: ‘uma vez você me falou, num encontro que tivemos, que era louco para ser Papai Noel. Pois quero que você seja Papai Noel’”. "‘Eu quero que você seja Papai Noel’. Quando ele me disse isso, eu me arrepiei da cabeça aos pés



" Roberto Albano Coelho, 59 Se a barba do jovem Papai Noel não era verdadeira durante os seus primeiros anos, agora Roberto ostenta fios brancos como os da figura emblemática e não esconde a admiração pelo símbolo natalino, relatando suas origens históricas — “o primeiro Papai Noel que existiu no mundo chama-se São Nicolau”. “Adoro estudo, adoro História. Adoro desbravar coisas que você ainda não conhece”, comenta para O POVO.

Papai Noel posa ao lado de decoração natalina Crédito: Penélope Menezes/O POVO O bom velhinho se diverte ao lado dos universitários Crédito: Penélope Menezes/O POVO O interesse pelo lado acadêmico de Roberto Albano compartilha o seu espaço com outros visitantes do shopping em Fortaleza, situado na avenida Carapinima, próximo à Universidade Federal do Ceará (UFC).