Já é Natal? Veja melhores filmes para assistir e entrar no clima

As produções audiovisuais estão disponíveis em vários streamings para quem gosta do Natal e procura algo leve para entrar no clima de fim de ano. Veja as dicas do O POVO

De comédias a animações, os títulos são perfeitos para aquecer o coração e mergulhar no clima de celebração. Confira as sugestões do O POVO e onde assisti-los!

Ficar esquecido em casa no Natal poderia ser caso de filme de terror, mas a história de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) tornou-se uma comédia clássica da festividade. O garoto é deixado para trás por sua família durante as férias e, com humor e aventuras improvisadas, Kevin deve enfrentar dois ladrões desastrados que tentam invadir sua casa.

Baseado na obra de Dr. Seuss, “O Grinch” é a história do ser rabugento que detesta o Natal e tenta sabotá-lo em Whoville, cidade fictícia do criador para a história.

Jim Carrey brilha no papel do Grinch, com sua performance marcante e cheia de energia. O filme mistura comédia, fantasia e uma mensagem sobre união e generosidade, sendo opção imperdível para quem quer um Natal de risadas e reflexão.

Onde assistir: Netflix

A Origem dos Guardiões (2012)

Filme é baseado na série de livros de William Joyce, 'The Guardians of Childhood", que reúne ícones das fábulas e dos contos de fada. Crédito: Reprodução/DreamWorks

Em uma história de fantasia e aventura, os Guardiões – personagens míticos como o Papai Noel, a Fada do Dente, o Coelho da Páscoa e o Sandman – precisam unir forças para proteger as crianças do mundo contra uma ameaça sombria. Com animação de alto nível, “A Origem dos Guardiões” é alternativa encantadora para quem busca uma trama com ação e magia, ideal para todas as idades.

Onde assistir: Prime Video e Globoplay

O Estranho Mundo de Jack (1993)

Entediado com a mesma velha rotina de gritos e sustos, o Rei do Halloween, Jack Esqueleto, quer espalhar a alegria do Natal. Crédito: Reprodução/Disney

Uma das animações de Tim Burton, “O Estranho Mundo de Jack” traz Jack Skellington, o Rei das Abóboras de Halloween, que descobre o Natal e tenta assumir a tarefa de entregar presentes. Com estética única, a obra é a combinação de humor ácido, música e reflexão sobre identidade e tradição — um filme atemporal para quem adora um Natal fora do comum.

Onde assistir: Disney+

Fuga de Natal (2018)

No Rancho dos Velhinhos, um pioneiro da construção de Brasília e um ex-ator vivem esquecidos, relembrando seus dias de glória. Crédito: Reprodução/Globoplay

Em um asilo para idosos, dois homens, um ex-pioneiro de Brasília e um ex-ator, vivem suas lembranças e se preparam para fugir para viver um último Natal à moda antiga, com a ajuda de uma nova residente. O curta-metragem de 33 minutos toca em temas de memória e amizade na velhice.

Onde assistir: Disney+ e Prime Video

Klaus (2019)

Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário cultivam uma amizade improvável e levam alegria a uma cidade fria e sombria. Crédito: Reprodução/Netflix

Klaus celebra a magia do Natal com uma inesperada parceria entre um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário. O primeiro longa-metragem de animação original da Netflix segue Jesper, um jovem carteiro preguiçoso e mimado que, junto de Klaus, acaba transformando a cidade e resgatando o verdadeiro espírito do Natal. O filme cativa tanto crianças quanto adultos, trazendo à tona lições sobre generosidade, amizade e a importância do Natal.

Onde assistir: Netflix

O Expresso Polar (2004)

O filme conta a história de um jovem que, na véspera de Natal, vê um trem misterioso com destino ao Polo Norte parar fora de sua janela e é convidado a bordo por seu condutor. Crédito: Reprodução/Warner Bros

Baseado no livro de Chris Van Allsburg, o filme de aventura e fantasia segue um garoto que, na véspera de Natal, embarca em uma jornada mágica para o Polo Norte a bordo de um trem.Na viagem, encontra amigos e descobre o verdadeiro significado natalino.

A história de descobertas traz um toque de magia e encanto. A produção é estrelada por Tom Hanks em vários papeis distintos

Onde assistir: Max

10 horas para o Natal (2019)

Em 10 Horas para o Natal, cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, as crianças bolam um plano para reunir novamente os pais. Crédito: Reprodução/Prime Video

Após a separação dos pais, interpretados por Luis Lobianco e Karina ramil, três irmãos tentam recriar o Natal perfeito para sua família, enfrentando os desafios do tempo e da reconciliação. A comédia brasileira mistura temas de união familiar e nostalgia, com humor e emoção.

Onde assistir: Netflix

Um duende em Nova York (2003)

Um elfo decide largar tudo e partir rumo a Nova York. Seu objetivo é encontrar seu pai, mas logo se decepciona ao saber que ele é um grande não acredita em Papai Noel. Crédito: Reprodução/Prime Video

Buddy, um homem criado por duendes no Polo Norte, viaja para Nova York em busca de seu verdadeiro pai. Com Will Ferrell no papel principal, a comédia mistura situações hilárias com o espírito de Natal, mostrando como a ingenuidade e o otimismo podem transformar até os corações mais fechados. Um filme leve, perfeito para quem quer um pouco de magia natalina e muitas risadas.

Onde assistir: Prime Video

O amor não tira férias (2006)

Neste filme duas mulheres trocam de casa apenas para descobrir que uma mudança de endereço pode mudar as suas vidas. Crédito: Reprodução/Universal Pictures

Para os que adoram uma comédia romântica, “O amor não tira férias” é uma boa opção. Com um elenco famoso, a história conta como a londrina Iris (Kate Winslet) é contatada por Amanda (Cameron Diaz), uma estadunidense, para um intercâmbio de casas.

Logo a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles (Jack Black), um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham (Jude Law), irmão de Iris.

Onde assistir: Telecine

Nosso segredinho (2024)

Após descobrir que seus parceiros amorosos são irmãos, um ex-casal precisa passar o Natal juntos e esconder que já foram namorados. Crédito: Reprodução/Netflix

Por fim, um lançamento que promete se tornar um clássico: o novo filme da atriz Lindsay Lohan chegou à Netflix.

Avery e Logan, dois ex-namorados que não se falam há 10 anos, são forçados a passar o Natal juntos quando descobrem que seus atuais parceiros são irmãos. Este romance natalino traz risos e reconciliações em meio a um cenário de velhas chamas e novas dinâmicas familiares.

Onde assistir: Netflix

Com esses filmes, a temporada de festas ganha uma nova dimensão. Cada um oferece experiências únicas, seja pela comédia, pelo encanto ou pela magia do Natal. Não deixe de maratonar esses clássicos e tornar o seu fim de ano ainda mais especial!