Filmes de Natal: confira os lançamentos de 2024 e onde assistir

Todo ano, diversas produções são lançadas nos últimos meses do ano com o intuito de atrair ainda mais público. As grandes produtoras focam principalmente no Natal, e nos últimos anos, diferentes gêneros têm explorado essa temática. As celebrações em família quase sempre têm filmes como centro desses momentos, permitindo que produções de diversos gêneros se encaixem em diferentes estilos familiares.

Chegada do Papai Noel: VEJA programação de Natal em Fortaleza



Tendo núcleos que preferem o terror, comédias românticas, vertentes religiosas ou animações, geralmente preferidas pelo público infantil, o Natal oferece algo para todos. Pensando nisso, O POVO preparou uma lista com lançamentos de 2024 para assistir no Natal: Lançamentos de 2024 para assistir no Natal

Operação Natal (ação e aventura) Um dos principais lançamentos antes do Natal, o filme estrelado por Chris Evan, J.K Simmons e Dwayne "The Rock" Johnson.

Depois de um sequestro chocante que abalou o Polo Norte, o Comandante da Força Tarefa (ELF), Callum Drift (Dwayne Johnson), deverá fazer uma parceria com o mais famoso caçador de recompensas do mundo, Jack O'Malley (Chris Evans). Juntos, eles têm que salvar o Natal de diversas crianças e adultos ao redor do mundo. Diretor : Jake Kasdan

: 12 anos Onde assistir: Cinemas Um Amor Feito de Neve (comédia romântica) Em "Um Amor Feito de Neve", Cathy (Lacey Chabert), uma jovem viúva, encontra-se perdida na dor da perda de seu marido, sem conseguir redescobrir o sentido da alegria ou do amor. Durante o período natalino, algo mágico acontece: ela cria um boneco de neve que ganha vida. A inocência e a alegria pura do boneco ajudam Cathy a se curar, fazendo-a rir novamente e abrir seu coração para o romance e a felicidade que pensava ter perdido para sempre.

Diretor : Jerry Ciccoritti



Aquele Natal (animação) Uma cidade e seus cidadãos passam pela pior nevasca já vista na história, o que modifica os planos de fim de ano de todos. Um Natal até então inesquecível faz uma comunidade repensar o verdadeiro valor das festividades neste conto que reúne uma série de histórias interconectadas sobre amor, família, solidão e amizade.

Diretor : Simon Otto



: 10 anos Onde assistir: Netflix Terrifier 3 (terror) O palhaço psicopata Art (David Howard Thornton) está de volta com ainda mais sede de sangue. Depois de sair em uma onda de assassinatos em dois Halloweens, sendo, inclusive, ressuscitado por uma entidade maligna só para aterrorizar o condado de Miles, Art decide trocar de feriado. Após os eventos de Terrifier 2, o palhaço provoca o caos durante a noite de Natal, entrando em uma desenfreada jornada de vingança, com muitas mortes ao longo do caminho. Diretor : Damien Leone



: 18 anos Onde assistir: Cinemas Virgem Maria (religioso) Virgem Maria (Noa Cohen) conta a história mais antiga do mundo, dessa vez, porém, pela perspectiva de Maria, mãe de Jesus.