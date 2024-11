Siga o Papai Noel: Google reúne atividades interativas; veja como jogar

Como já é tradição, o Google reativou seu site temático para o período natalino; confira tudo sobre o Siga o Papai Noel Crédito: Reprodução/ Google

A experiência interativa “Siga o Papai Noel” promovida pelo Google já tem jogos disponíveis até o Natal. A partir de 24 de dezembro, todos poderão acompanhar em tempo real o Papai Noel ao redor do mundo. Confira jogos disponíveis, como acessar e curiosidades. Campanha incentiva adoção de cartinhas de Natal para crianças em abrigos de Fortaleza; VEJA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como funciona o “Siga o Papai Noel”? O Google tem a tradição de apresentar a jornada do Papai Noel ao redor do mundo por meio de inteligências interativas. Até a data de início do trajeto, ficam disponíveis alguns jogos.

A jornada do bom velhinho começa às 22h no horário local da Rússia, passando por cidades como Nova York, às 5h, e Paris, às 11h. Durante o trajeto, o público pode explorar curiosidades sobre tradições natalinas em diferentes países e interagir com atividades educativas. “Siga o Papai Noel”: curiosidades sobre o trajeto? A viagem do Papai Noel dura 25 horas e revela costumes únicos ao redor do mundo. No Canadá, gorros são comuns durante o Natal, enquanto na Austrália as pessoas celebram de roupas de banho. Além disso, o Google oferece jogos interativos, como aulas de programação com elfos, para ensinar de forma divertida e educativa.