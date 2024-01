Vida de Papai Noel: o bom velhinho que vem da outra ponta do Brasil

Todo ano, Duda Meirelles viaja os cerca de 3 mil quilômetros de Curitiba para Fortaleza para ser Papai Noel na Capital. Conheça a história na segunda reportagem do especial do O POVO

Já são oito anos fazendo essa jornada — três deles no shopping Riomar. Meirelles diz que sair da rotina e conhecer pessoas novas são as coisas que o motivam a realizar o trabalho.

Quando o calendário marca o início de novembro, ele deixa seu emprego em uma loja de peças automobilísticas para se transformar no Papai Noel em um shopping no bairro Papicu, em Fortaleza .

“Estava passeando de moto e fui até uma cidade chamada Fazenda Rio Grande, no Paraná . Desci da moto e comecei a cumprimentar e dar risada pra todo mundo, coisa que nunca fiz. Eu era meio fechado”, lembra. “Aí veio um senhorzinho de 86 anos, com uma bengalinha e falou assim: ‘você não quer trabalhar de Papai Noel em Fortaleza?’.”

Mas a situação que mais o emocionou foi uma garotinha, no shopping de Maracanaú, que nunca tinha recebido a visita do Papai Noel. Então, Duda pediu o endereço da família e foi lá dias depois entregar o patinete desejado.

Entre as memórias está Pedro, um garotinho que o encontra todos os anos. Na primeira visita, o menino decorou sua cartinha para recitá-la na frente do Papai Noel. “Ele (o Pedro) me deu a carta, levantou na minha frente e começou a falar a carta inteira. Eu fiquei espantado e, a partir daí, marquei ele”, diz Meirelles.

Ele conta que ficou emocionado com a reação da menina: “Quando ela veio, ficou toda feliz assim chorando. Esse foi o momento que eu achei mais legal de tudo que nós passamos aqui”.



Papai Noel também voa de parapente

Quando não está sendo o Papai Noel, Meirelles passa seu tempo livre em um motoclube de Curitiba, desde 1999, “quando teve aquela febre de moto clube no Brasil inteiro”. Desde então, passou a viajar e conhecer pessoas novas. “Já viajei 10.000 km de moto. Já fui para o Chile e para a Venezuela de moto.”

Foi o motociclismo que o levou a se interessar pelo parapente. Durante uma viagem, ele e os colegas viram outras pessoas praticando e isso chamou sua atenção.

Duda Meirelles gosta de andar de moto e pular de parapente em seu tempo livre Crédito: Arquivo pessoal Duda junto com outros Papais Noéis de Curitiba Crédito: Arquivo pessoal O curitibano Duda Meirelles trabalha como Papai Noel em Fortaleza há oito anos Crédito: Mariana Fernandes/ O POVO

“Vi aquele pessoal e falei assim: ‘quero fazer uma gravação’”, relata sobre o momento em que filmava e sentia aflorar o desejo de voar. Na semana seguinte, procurou um instrutor e passou oito meses aprendendo a parte teórica. Hoje, Meireles viaja até 70 km de parapente, às vezes indo de uma cidade para outra, no Paraná.

Vida de Papai Noel: Fortaleza sem pressa de ir embora



Durante os anos visitando a capital do Ceará, Duda trabalhou também em outras cidades do Estado, como Maracanaú e Morada Nova.

Segundo ele, o clima e as pessoas são as principais diferenças entre Fortaleza e Curitiba. “Lá muito frio, é um clima assim meio pesado porque não tem sol. E aqui as pessoas são diferentes, são mais carismáticas, conversam com a gente”, compara.

Ele destaca que a tradição natalina de levar as crianças para tirar foto com o Papai Noel é forte na Cidade: “Tem crianças que fazem 18 ou 19 anos e estão aqui tirando foto ainda com Papai Noel porque, desde pequenininhas, o papai tá trazendo elas aqui”.

Meirelles completa dizendo que, para o próximo ano, tem o plano de viajar de Curitiba para Fortaleza em um trailer, já que não tem pressa para voltar após o período natalino. “Quero conhecer Morro Branco, Jericoacoara e Canoa Quebrada”, planeja, mencionando cidades litorâneas do Estado.

Vida de Papai Noel: O POVO publica série especial

Para traçar a particularidade daqueles que mantêm viva e latente a tradição natalina, O POVO conta quatro histórias de Papai Noel neste dezembro.

Diferentemente do bom velhinho que chega pela chaminé, ou que sai do Polo Norte de trenó em direção aos desejos das crianças, em Vida de Papai Noel será possível conhecer narrativas nunca compartilhadas antes.

Acompanhe o especial publicado todas as segundas-feiras. As próximas histórias serão contadas nos dias 11 e 18 de dezembro.