Festa de casamento é invadida por atirador; homem tentava matar ex-companheira

Uma festa de casamento em Poá, São Paulo, foi invadida por um homem que procurava matar a ex-companheira. A mulher é dona do buffet onde a celebração aconteceu na noite desse sábado, 12.

Everton Perales dos Santos, 37, entrou na festa no momento em que o noivo Kelvin Trindade do Nascimento, estava no altar aguardando a entrada da noiva, Vitória Caroline Trindade dos Santos.