Noivo reproduz áudios de pai falecido no dia do casamento e emociona convidados

O vídeo do casamento de Bruno Daros Serafim, de 29 anos, e Erica Duarte Vieira, de 28 anos, viralizou nas redes sociais após o noivo homenagear o pai, falecido durante a pandemia de Covid-19, reproduzindo áudios que ele enviava no grupo da família. A cerimônia, que ocorreu no dia 6 de setembro em Criciúma, Santa Catarina, foi cheia de surpresas e amor. A gravação, compartilhada no Instagram, já conta com 500 mil visualizações e 62 mil curtidas. Noivo faz homenagem ao pai falecido e emociona convidados e viraliza nas redes sociais Bruno Daros Serafim, de 29 anos, reproduziu durante o casamento, áudio de pai falecido Crédito: Divulgação/ Elis Morelatto

Em entrevista ao O POVO, Bruno Daros disse que o casal queria uma cerimônia especial, que tivesse “bastante significado” para eles e para os convidados. “Era uma celebração sobre o amor. Queríamos que as pessoas que estivessem ali sentissem conexão, não só com nosso amor, mas com o amor em geral”, disse. Lembrado pelo filho como um homem engraçado e feliz, José Luiz Manuel Serafim faleceu em junho de 2021 em decorrência da Covid-19. Por causa das regras sanitárias vigentes na época, ele não teve velório, mas a vontade de incluí-lo em um momento tão especial veio após Bruno lembrar dos áudios que ele sempre mandava no grupo da família.

“Eu ia entrar com a minha mãe, mas pensei em como eu incluiria o meu pai. Foi aí que a gente teve a ideia de colocar alguns áudios, até porque ele era a pessoa que sempre mandava áudios engraçados e felizes no grupo da família, era a primeira pessoa a mandar bom dia”, conta.

Bruno disse que, ao ouvir novamente os áudios salvos do pai, parecia que ele havia gravado especialmente para o dia do casamento. No vídeo, o áudio de Zé Luiz dizia: "Bom dia, povo! Eu quero fazer um comunicado[...] Vocês vão devagar, vão com calma e aproveitem bastante, belezura? Érica, tu tá em boas mãos aí com o Bruninho cuidando, hein? Trata bem, né, Bruninho? Tá ganhando uns pontinhos com o sogrinho, hein? Brincadeira, hein... É engraçadinho o pai da Érica, né? Bem gente boa ele. Parabéns aí pelo sogro e pela Érica[...] O dia começa às 6h. Bom dia para nós todos."

Apenas a mãe do noivo, um irmão e uma cunhada sabiam da homenagem idealizada pelo casal. Ele mostrou os áudios primeiro para sua mãe, como uma forma de prepará-la e para que a emoção não “fugisse do controle” no dia da celebração. A intenção do casal era emocionar e divertir. Ter a memória do pai, sem tirar a alegria da festa de casamento. A reação da mãe ao ouvir a voz do marido falecido foi reproduzida também na cerimônia pelos convidados: saudade e alegria. “Era um dia feliz, a gente estava vivendo esse dia com alegria e a gente utilizou os áudios do meu pai para completar essa alegria, esse sentimento bom que a gente estava tendo. As pessoas choraram, óbvio, mas choraram de alegria, de saudade, de terem convivido com uma pessoa tão legal que era meu pai”, rememora.

No dia do casamento, noiva também faz homenagem para mãe falecida A noiva Erica Duarte Vieira, de 28 anos, homenageou, durante o casamento, a mãe falecida Crédito: Divulgação/ Elis Morelatto Erica também homenageou a mãe, falecida há 14 anos. Uma das memórias da noiva era uma coxinha feita por ela. Pensando nisso, eles pediram ao chef responsável pela comida que reproduzisse o alimento. Essa foi uma das entradas do casamento. A “coxinha da Chiquinha” fez sucesso entre os convidados, e uma das irmãs da noiva até disse que o gosto se aproximava bastante do que a mãe fazia para vender nas festas de igreja do bairro onde morava.