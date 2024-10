Millie Bobby Brown divulga fotos do casamento ‘secreto’; confira

“Para sempre e sempre, sua esposa”, escreveu Millie na legenda do carrossel de fotos que traz ela e Jake em diversos espaços do local onde ocorreu a cerimônia luxuosa .

Com a união selada no mês de maio, a estrela de “Stranger Things”, série da Netflix , casou com Jake Bongiovi, modelo e filho do cantor Jon Bon Jovi.

Cinco meses após o casamento “secreto” , a atriz britânica Millie Bobby Brown compartilhou as fotos da cerimônia nesta quarta-feira, 2, em seu perfil no Instagram.

Jon Bon Jovi parabeniza casamento do filho com Millie Bobby Brown

Conhecido internacionalmente por diversos sucessos do rock da década de 1980, como “It’s My Life”, “Always” e “Livin' on a Prayer”, o músico Jon Bon Jovi detalhou que a cerimônia de casamento de seu filho com a estrela da Netflix foi íntima e reuniu apenas família e amigos próximos do casal.

“Eles estão ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um pequeno casamento para a família, a noiva estava linda, e Jake está muito feliz”, detalhou ao programa “The One Show”, da BBC.