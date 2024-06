Locais emblemáticos de Paris receberão parte dos Jogos Olímpicos

O esporte será jogado em um estádio temporário diante do monumento, enquanto no Campo de Marte acontecerão as competições de judô e luta.

Olimpíadas 2024 no Grand Palais

As competições de esgrima e taekwondo terão como cenário a suntuosa galeria de arte do Grand Palais, uma obra-prima de aço e vidro criada para a Exposição Universal de 1900.

Sua característica mais marcante é a bela cúpula de vidro, a maior desse tipo na Europa, que cobre um espaço de exposição de 13.500 metros quadrados.

Durante a I Guerra Mundial, o Grand Palais armazenou sua coleção de arte e transformou suas galerias em um hospital militar onde os soldados eram tratados antes de voltar às trincheiras.

Já no século XXI, essa obra-prima arquitetônica abrigou exposições de alguns dos artistas mais renomados do mundo... e também foi inundada para se tornar a maior pista de patinação no gelo do mundo.

