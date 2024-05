Atletas Neutros Individuais nas Olimpíadas de Paris: quem são?

O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) estabeleceu um Painel de Revisão de Elegibilidade de Atletas Neutros Individuais (Ainerp) para avaliar a elegibilidade dos atletas com passaporte russo ou bielorrusso que se qualificarem para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 .

Olimpíadas de Paris: Atletas Neutros Individuais não vão participar da cerimônia de abertura

Os chefes olímpicos anunciaram que os atletas russos e bielorrussos que competirem nos Jogos Olímpicos em Paris sob uma bandeira neutra não poderão participar da cerimônia de abertura.

Atletas Neutros Individuais (AINs) de qualquer país “não participarão do desfile de delegações e equipes durante a cerimônia de abertura, uma vez que são atletas individuais”, disse o diretor do COI, James Macleod, após uma reunião do conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne.