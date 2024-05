Charles III: últimas notícias sobre a saúde do rei da Inglaterra

Segundo portal britânico, o estado de saúde do monarca "não é bom". Já os comunicados oficiais indicam otimismo sobre o tratamento de Charles conrtra um câncer

Após o diagnóstico de câncer, em fevereiro deste ano, a saúde do rei Charles III, da Inglaterra, tem sido assunto em veículos nacionais e internacionais. Segundo o portal britânico The Daily Beast, fontes próximas da família real dizem que o estado de saúde de Charles “não é bom” e que “todos continuam otimistas, mas ele está mal”.

Desde a notícia da sua doença, a equipe do palácio não tem feito muitos comentários sobre o estado de saúde do monarca, e também não divulgaram o tipo de câncer do qual ele está se tratando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entretanto, nesta sexta-feira, 26, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III retomará parcialmente sua agenda pública a partir da semana que vem, depois que os médicos disseram estar "muito animados" pelo progresso de seu tratamento contra o câncer.