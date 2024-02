Quem assume o trono depois de Charles? Veja linha sucessória

O Palácio de Buckingham informou nesta segunda-feira, 5, que o rei Charles III está com câncer; confira quem é o próximo nome da linha de sucessão do reino

De acordo com uma fonte da agência de notícias britânica Reuters, a doença não se trata de câncer de próstata.

Recentemente, o monarca do Reino Unido passou por uma internação para tratar um crescimento na próstata e descobriu a doença. Segundo o Palácio, o filho de Elizabeth II já começou o tratamento e está se sentindo confiante.

O rei Charles III, de 75 anos, está com câncer , conforme informado pelo Palácio de Buckingham, nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. No entanto, ainda não foi revelado qual tipo de câncer e qual o estágio da doença.

Rei Charles III com câncer: linha sucessória do reino

Na linha sucessória do trono, depois de Charles III, vem o seu filho mais velho, o príncipe William, de 41 anos.

Os filhos de William, o príncipe de Gales, vêm logo após na fila, da ordem do mais velho ao mais novo: George, Charlotte e Louis.

Rei Charles III com câncer: o que acontece se o rei se afastar temporariamente do cargo?

O rei Charles vai continuar com as suas obrigações de Estado. Os médicos aconselharam que o Rei adiasse algumas atividades públicas.

No entanto, se o rei não estiver com condições de realizar suas obrigações ou em um determinado momento não se sentir apto, existe um conselho com membros que podem assumir o lugar de Charlie III.

Os nomes são a sua esposa, rainha Camilla; o seu filho mais velho, príncipe William; a sua irmã e única filha mulher da rainha Elizabeth II, princesa Anne; ou o seu irmão, príncipe Edward.