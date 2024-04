Realeza britânica tem início de ano difícil, marcado pelos cânceres de Charles e Kate

O início de 2024 tem sido difícil para a monarquia britânica, após declararem que o rei Charles III e a princesa Catherine de Gales, esposa do príncipe William, foram diagnosticados com câncer.

- 17 de janeiro: Anúncio da hospitalização de Catherine e, logo depois, Charles III

O Palácio de Kensington, responsável pela comunicação dos príncipes de Gales, anunciou que Kate, de 42 anos, estava hospitalizada em Londres para uma "cirurgia abdominal planejada".

O palácio acrescenta que a operação foi um sucesso, mas que a princesa precisaria permanecer no "hospital por 10 a 14 dias", com pouca probabilidade de que retorne às suas funções oficiais até a Páscoa, no final de março.