Rei Charles III está com câncer, anuncia Palácio de Buckingham

Depois de passar por um procedimento para tratar um aumento da próstata em janeiro, o Palácio de Buckingham revelou na segunda-feira, 5, que o Rei Charles III, de 75 anos, está com câncer. Ainda não foi informado qual o tipo de câncer.

"Durante a recente intervenção hospitalar do rei por uma hipertrofia benigna da próstata, um problema distinto foi constatado" e "testes posteriores permitiram identificar uma forma de câncer", explicou a fonte, destacando que o monarca "continuará a se ocupar dos assuntos de Estado".

O rei que foi visto com a rainha Camilla frequentando a Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, no domingo, 4, onde a família real tradicionalmente assiste à missa no dia de Natal. Foi a primeira saída do monarca desde que deixou o hospital em 29 de janeiro, após uma internação por conta de um procedimento de próstata.