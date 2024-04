Mulher dá à luz a gêmeos com 22 dias de diferença entre os partos, na Inglaterra

A britânica passou por dois partos em hospitais diferentes. O ‘gêmeo mais velho’ não resistiu, mas o caçula está com dois anos

Na reportagem, Kayleigh contou que estava com 22 semanas de gestação – pouco mais de 5 meses – quando a bolsa estourou e ela teve de ser hospitalizada às pressas. Foi então que o Arlo, o gêmeo mais velho, nasceu pesando cerca de 500 gramas.

O caso aconteceu com Kayleigh Doyle, na Inglaterra, em março de 2021, mas só veio à tona quando a mulher expôs o caso em entrevista ao The Mirror.

Uma mulher britânica impressionou ao dar à luz aos filhos gêmeos , Arlo e Astro, com 22 dias de diferença entre os nascimentos e em hospitais diferentes.

Entretanto, ao contrário da previsão dos médicos, as contrações da gestante pararam. Dias depois, ainda com o segundo bebê na barriga, Kayleigh Doyle recebeu alta.

Ainda durante a entrevista ao jornal britânico, a mulher disse que procurou outros médicos para tratá-la e foi submetida a exames diários durante 22 dias até que foi submetida a uma cesariana para o nascimento do gêmeo caçula.

Astro veio ao mundo pesando 1kg, com problemas de visão e cardíacos, mas contrariou as expectativas médicas e sobreviveu. "Quando o Astro chegou, não conseguia acreditar que ele tinha conseguido sobreviver a todo aquele período entre um parto e o outro", explicou a mãe. Atualmente, o pequeno está bem e com dois anos de idade.