5 filmes e séries sobre irmãos gêmeos

A série original da Netflix, ‘Você é o Que Você Come: As dietas dos gêmeos’, explora um intrigante estudo realizado com pares de irmãos gêmeos idênticos feito por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que investiga como certos alimentos afetam o corpo humano.

Nesse longa espanhol, acompanhamos a jornada do casal Lola (Milena Smit) e Adolfo (Jaime Loreto), que anseiam profundamente por serem pais. No entanto, a alegria é interrompida quando a mulher sofre um aborto, mergulhando o casal em uma profunda depressão. Diante disso, eles decidem seguir o caminho da adoção e acolhem um casal de gêmeos, Tin (Carlos G. Morollón) e Tina (Anastasia Russo), de um orfanato religioso.

4. Diga quem eu sou

Baseado no livro homônimo, o documentário ‘Diga Quem Sou’ apresenta a história dos irmãos Alex e Marcus Lewis. Após um acidente, o primeiro perde completamente a memória de tudo o que viveu até aquele momento. A única lembrança que resta é a de seu irmão gêmeo, Marcus, a quem confia a tarefa de contar sua história de vida e revelar quem ele é.

Marcus encara isso como uma chance de alterar o destino de seu irmão, compartilhando histórias de uma vida feliz, com viagens em família, mas ocultando um segredo crucial sobre os abusos que eles sofreram nas mãos da própria mãe.

Onde assistir: Netflix.

Na série ‘I Know This Much Is True’, Dominick terá que cuidar do irmão gêmeo Thomas que sofre de esquizofrenia (Imagem: Reprodução Digital | Max)

5. I Know This Much Is True

A série original do Max é uma adaptação do livro homônimo de Wally Lamb, de 1998, e narra a história dos gêmeos Dominick e Thomas Birdsey. O primeiro, um pintor divorciado, é confrontado com a responsabilidade de cuidar de Thomas após este sofrer um surto causado pela esquizofrenia, durante o qual ele corta a própria mão em uma biblioteca. A trama segue a jornada de traumas, redenção e conexão entre os irmãos, enquanto enfrentam os desafios impostos pela doença mental e lidam com seus próprios conflitos internos.

Onde assistir: Max.